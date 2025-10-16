DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto14,60 -4,1%Nas22.678 ±0,0%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1665 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Aktie im Fokus

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

16.10.25 16:08 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von General Motors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der General Motors-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 57,70 USD.

General Motors
49,64 EUR 0,49 EUR 1,00%
Um 15:52 Uhr ging es für die General Motors-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 57,70 USD. Das bisherige Tagestief markierte General Motors-Aktie bei 57,57 USD. Mit einem Wert von 57,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 84.142 General Motors-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,14 USD. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 7,15 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 USD am 10.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,82 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,630 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,480 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 USD an.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,77 Prozent auf 47,12 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. General Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 9,45 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

