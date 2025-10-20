DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.347 +1,2%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.016 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl60,96 -0,6%Gold4.360 +2,6%
Aktie im Fokus

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors legt am Abend zu

20.10.25 20:23 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors legt am Abend zu

Die Aktie von General Motors zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die General Motors-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 58,44 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 58,44 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die General Motors-Aktie bei 58,54 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 58,54 USD. Zuletzt wechselten 473.620 General Motors-Aktien den Besitzer.

Bei 62,14 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 41,65 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 40,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,630 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,480 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,50 USD.

Am 22.07.2025 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 47,12 Mrd. USD – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,97 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

GM-Aktie in Grün: General Motors sieht langsameren E-Auto-Hochlauf - Milliardenabschreibung

