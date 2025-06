Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer tendiert am Vormittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 48,28 EUR.

Die Gerresheimer-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 48,28 EUR. In der Spitze büßte die Gerresheimer-Aktie bis auf 47,52 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,00 EUR. Der Tagesumsatz der Gerresheimer-Aktie belief sich zuletzt auf 66.891 Aktien.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 109,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 127,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gerresheimer-Aktie 2,65 Prozent sinken.

Für Gerresheimer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,35 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Gerresheimer-Aktie bei 89,94 EUR.

Am 11.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gerresheimer ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Gerresheimer im vergangenen Quartal 520,05 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gerresheimer 466,14 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.07.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 09.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Gerresheimer.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gerresheimer einen Gewinn von 5,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Gerresheimer-Aktie knickt ein: Prognose- und Dividendensenkung

Mai 2025: So schätzen Experten die Gerresheimer-Aktie ein

MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gerresheimer von vor 3 Jahren gekostet