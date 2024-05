Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Um 09:25 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 18.728,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18.728,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18.675,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18.182,00 Punkte. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 27.02.2024, bei 17.597,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, einen Stand von 15.992,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 11,85 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18.888,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.345,00 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,37 Prozent auf 25,94 EUR), Rheinmetall (+ 1,02 Prozent auf 536,00 EUR), Covestro (+ 0,88 Prozent auf 49,34 EUR), RWE (+ 0,76 Prozent auf 34,41 EUR) und Bayer (+ 0,69 Prozent auf 27,82 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,54 Prozent auf 38,73 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,54 Prozent auf 27,70 EUR), Henkel vz (-0,53 Prozent auf 83,10 EUR), MTU Aero Engines (-0,51 Prozent auf 233,10 EUR) und Deutsche Börse (-0,49 Prozent auf 183,50 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 432.440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 210,170 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent die höchste Dividendenrendite.

