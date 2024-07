Gewinne in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Nachmittag steigen

Index-Performance im Blick

Heutiger Marktbericht zum S&P 500.

Am Mittwoch springt der S&P 500 um 19:20 Uhr via NYSE um 0,51 Prozent auf 5.537,02 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 46,687 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,022 Prozent auf 5.507,80 Punkte an der Kurstafel, nach 5.509,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5.507,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.539,27 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1,21 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.06.2024, lag der S&P 500 noch bei 5.283,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, wurde der S&P 500 auf 5.211,49 Punkte taxiert. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, bei 4.455,59 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 16,75 Prozent zu. Bei 5.539,27 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Paramount Global (+ 6,90 Prozent auf 11,46 USD), Tesla (+ 6,54 Prozent auf 246,39 USD), NVIDIA (+ 4,57 Prozent auf 128,28 USD), Broadcom (+ 4,33 Prozent auf 1.729,22 USD) und Newmont Mining (+ 4,17 Prozent auf 43,45 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-36,00 Prozent auf 0,02 USD), Walgreens Boots Alliance (-4,06 Prozent auf 11,10 USD), Constellation Brands A (-3,31 Prozent auf 250,37 USD), Humana (-3,19 Prozent auf 362,85 USD) und Dollar General (-3,12 Prozent auf 125,43 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 47.297.130 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,159 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 480,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

