Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Kursentwicklung

Der Dow Jones gewann heute an Wert.

Am Freitag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,80 Prozent auf 42.732,13 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 19,036 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,632 Prozent auf 42.660,09 Punkte an der Kurstafel, nach 42.392,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42.436,92 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42.782,76 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,307 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 03.12.2024, mit 44.705,53 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 03.10.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42.011,59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.01.2024, wurde der Dow Jones mit 37.430,19 Punkten gehandelt.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 4,45 Prozent auf 144,47 USD), Amazon (+ 1,80 Prozent auf 224,19 USD), UnitedHealth (+ 1,68 Prozent auf 513,00 USD), American Express (+ 1,56 Prozent auf 303,08 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,37 Prozent auf 243,28 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Boeing (-1,15 Prozent auf 169,90 USD), Procter Gamble (-0,51 Prozent auf 165,13 USD), Nike (-0,49 Prozent auf 73,31 USD), Cisco (-0,41 Prozent auf 58,86 USD) und Apple (-0,20 Prozent auf 243,36 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 54.941.064 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,587 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,50 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,81 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net