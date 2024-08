Kursentwicklung im Fokus

Gewinne in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Gewinnzone

16.08.24 22:32 Uhr

Der Handel in New York verlief am Abend in ruhigen Bahnen.

Am Freitag schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 19.508,52 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,495 Prozent leichter bei 19.393,73 Punkten, nach 19.490,15 Punkten am Vortag. Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 19.561,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19.376,72 Punkten erreichte. NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 5,18 Prozent. Vor einem Monat, am 16.07.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20.398,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18.557,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 14.876,47 Punkte taxiert. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 17,92 Prozent aufwärts. Bei 20.690,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16.249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert. Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100 Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit JDcom (+ 8,48 Prozent auf 29,29 USD), Atlassian A (+ 5,03 Prozent auf 154,21 USD), DexCom (+ 3,16 Prozent auf 74,65 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2,90 Prozent auf 149,29 USD) und Warner Bros Discovery (+ 2,35 Prozent auf 7,41 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Palo Alto Networks (-2,67 Prozent auf 334,11 USD), Airbnb (-2,16 Prozent auf 116,31 USD), Lam Research (-2,13 Prozent auf 871,14 USD), KLA-Tencor (-1,99 Prozent auf 819,57 USD) und Applied Materials (-1,86 Prozent auf 207,90 USD). NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 50.932.482 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,069 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf. Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite. Redaktion finanzen.net

