Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 77,58 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 77,58 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 78,21 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 77,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 234.607 Gilead Sciences-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,86 USD) erklomm das Papier am 20.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2024 auf bis zu 62,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,10 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,34 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,33 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,69 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Gilead Sciences am 08.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,75 USD je Aktie belaufen.

