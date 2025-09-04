Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend im Aufwind

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 114,92 USD nach oben.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 114,92 USD zu. Bei 115,49 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 112,41 USD. Bisher wurden via NASDAQ 996.012 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,79 USD) erklomm das Papier am 13.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Bei einem Wert von 77,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 32,35 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Am 07.08.2025 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7,06 Mrd. USD gegenüber 6,95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2025 aus.

