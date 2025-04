Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 104,46 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 104,46 USD. In der Spitze fiel die Gilead Sciences-Aktie bis auf 103,49 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,75 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 298.087 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 119,95 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,07 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,10 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 11.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 7,11 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Gilead Sciences rechnen Experten am 23.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 7,96 USD je Aktie aus.

