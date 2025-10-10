Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.
Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 118,99 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 119,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,65 USD. Bisher wurden via NASDAQ 231.295 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 121,79 USD. 2,35 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (84,17 USD). Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 41,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,08 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 07.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7,06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 6,95 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,09 USD je Gilead Sciences-Aktie.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
