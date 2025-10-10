DAX24.595 -0,1%Est505.618 -0,1%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.072 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1569 ±0,0%Öl63,77 -2,2%Gold3.985 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow im Plus -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Aktienanleihe oder doch lieber Aktie? Aktienanleihe oder doch lieber Aktie?
Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Nachmittag fester

10.10.25 16:09 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
101,08 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 118,99 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 119,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,65 USD. Bisher wurden via NASDAQ 231.295 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 121,79 USD. 2,35 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (84,17 USD). Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 41,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,08 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 07.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7,06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 6,95 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,09 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot

In eigener Sache

Übrigens: Gilead Sciences und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gilead Sciences

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gilead Sciences

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
26.07.2018Gilead Sciences NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
05.10.2017Gilead Sciences PerformOppenheimer & Co. Inc.
09.03.2017Gilead Sciences NeutralUBS AG
29.04.2016Gilead Sciences HoldMaxim Group
14.12.2012Gilead Sciences neutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.06.2010Gilead Sciences ausgestopptDer Aktionär
22.10.2009Gilead Sciences underperformWedbush Morgan Securities Inc.
10.02.2006Gilead Sciences underweightPrudential Financial
06.12.2005Gilead Sciences underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gilead Sciences Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen