Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagabend auf rotem Terrain
Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 117,95 USD abwärts.
Um 20:08 Uhr fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 117,95 USD ab. Bei 117,15 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 119,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.001.132 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 124,61 USD. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 5,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,08 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 27,02 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,31 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,08 USD je Wertpapier.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,78 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 8,16 USD in den Büchern stehen haben wird.
Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2018
|Gilead Sciences Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|05.10.2017
|Gilead Sciences Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.03.2017
|Gilead Sciences Neutral
|UBS AG
|29.04.2016
|Gilead Sciences Hold
|Maxim Group
|14.12.2012
|Gilead Sciences neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2010
|Gilead Sciences ausgestoppt
|Der Aktionär
|22.10.2009
|Gilead Sciences underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|10.02.2006
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
|06.12.2005
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
