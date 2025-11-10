Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 119,19 USD zu.
Um 15:53 Uhr wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 119,19 USD nach oben. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 119,85 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 119,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 207.158 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 124,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 4,55 Prozent Luft nach oben. Am 20.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 27,78 Prozent Luft nach unten.
Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,31 USD belaufen.
Am 30.10.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,78 Mrd. USD – ein Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 7,53 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
