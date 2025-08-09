Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Montagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 119,23 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 119,23 USD ab. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 118,51 USD. Bei 119,23 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 326.587 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 121,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.08.2024 bei 72,43 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7,06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 23.10.2025 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,08 USD fest.
Redaktion finanzen.net
