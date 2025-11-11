Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Gilead Sciences am Nachmittag zu
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 118,77 USD nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 118,77 USD. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 119,73 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,73 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 108.857 Gilead Sciences-Aktien.
Bei 124,61 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,92 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2024 Kursverluste bis auf 86,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 37,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,31 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,43 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gilead Sciences ein EPS von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 7,78 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,17 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
