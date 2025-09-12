Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Gilead Sciences am Montagabend auf rotes Terrain

Kurs der Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 112,68 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 112,68 USD. Das bisherige Tagestief markierte Gilead Sciences-Aktie bei 111,35 USD. Mit einem Wert von 113,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 999.799 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Bei 121,79 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 7,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 81,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,15 USD, nach 3,08 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7,06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 23.10.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,11 USD je Gilead Sciences-Aktie.

