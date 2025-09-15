Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag fester

So entwickelt sich Gilead Sciences

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 111,76 USD nach oben.

Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 111,76 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 112,21 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,37 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 145.118 Gilead Sciences-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,79 USD) erklomm das Papier am 13.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 8,97 Prozent Luft nach oben. Am 27.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 26,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Gilead Sciences-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7,06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,95 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

