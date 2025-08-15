Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences schiebt sich am Montagnachmittag vor

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 119,17 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 119,17 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 119,35 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 118,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 189.903 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 121,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 2,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,89 USD. Dieser Wert wurde am 17.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 38,84 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 6,95 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 8,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot