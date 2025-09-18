Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Freitagabend an Boden

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 114,23 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 114,23 USD. In der Spitze legte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 115,04 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 114,31 USD. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.578.715 Stück gehandelt.

Am 13.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,79 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,62 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,83 USD am 27.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 28,36 Prozent sinken.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,06 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,11 USD je Gilead Sciences-Aktie.

