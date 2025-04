Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Gilead Sciences gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 103,99 USD abwärts.

Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 103,99 USD. In der Spitze fiel die Gilead Sciences-Aktie bis auf 103,69 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,43 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 137.168 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,95 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2024 (62,07 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 67,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,10 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 11.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,56 Mrd. USD im Vergleich zu 7,11 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 7,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

