Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagabend mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 117,31 USD nach.

Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 117,31 USD. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 114,56 USD. Bei 115,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 996.641 Gilead Sciences-Aktien.

Bei 121,79 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 74,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 36,22 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,24 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,08 USD je Wertpapier.

Am 07.08.2025 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,95 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,06 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,10 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

