Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend schwächer

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 112,42 USD.

Das Papier von Gilead Sciences gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 112,42 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 112,16 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,76 USD. Bisher wurden via NASDAQ 501.520 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.08.2025 markierte das Papier bei 121,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 7,69 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,74 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 30,85 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,15 USD.

Am 07.08.2025 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 7,06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,11 USD je Gilead Sciences-Aktie.

