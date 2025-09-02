Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Glencore zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 2,88 GBP.

Das Papier von Glencore konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 2,88 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 2,90 GBP. Mit einem Wert von 2,88 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.771.735 Glencore-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,39 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Glencore seine Aktionäre 2024 mit 0,070 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,102 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,70 GBP für die Glencore-Aktie.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,137 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

