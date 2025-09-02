Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 2,91 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 2,91 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 2,92 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 2,88 GBP. Zuletzt wechselten 9.068.658 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,39 GBP. 51,02 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,102 USD aus. Analysten bewerten die Glencore-Aktie im Durchschnitt mit 3,70 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 59,83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 vorlegen. Glencore dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,137 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

