Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Montagmittag an Boden

Die Aktie von Glencore gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 2,2 Prozent auf 3,65 GBP.

Die Glencore-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 3,65 GBP. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 3,67 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,67 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 3.401.062 Aktien.

Am 09.11.2024 markierte das Papier bei 4,15 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 13,46 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,05 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,75 GBP aus.

Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Glencore wird am 25.02.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,158 USD je Glencore-Aktie belaufen.

