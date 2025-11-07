Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Glencore am Nachmittag ins Minus

DAX23.578 -0,7%Est505.575 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.703 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1580 +0,3%Öl63,64 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Notierung im Blick

07.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Glencore gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Glencore-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 3,58 GBP nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
4,04 EUR -0,02 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Glencore-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 3,58 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 3,55 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,58 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 7.847.154 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 4,19 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,89 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 74,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,75 GBP je Glencore-Aktie an.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59,83 Mrd. GBP.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 24.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,158 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Nachrichten zu Glencore plc

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
