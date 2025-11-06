Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

So entwickelt sich Glencore

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Glencore. Zuletzt ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 3,62 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 3,62 GBP zu. Bei 3,62 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3,59 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.412.437 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,19 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,72 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Mit einem Kursverlust von 43,36 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Glencore seine Aktionäre 2024 mit 0,070 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,75 GBP je Glencore-Aktie aus.

Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,158 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

