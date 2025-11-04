DAX23.797 -1,4%Est505.610 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.271 -2,4%Euro1,1517 ±-0,0%Öl64,05 -1,2%Gold3.998 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern! Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern!
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen - Kospi und Nikkei sehr schwach

04.11.25 08:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto Ltd.
73,16 EUR -0,81 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
59,99 EUR -1,15 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
111.100,00 KRW 3.600,00 KRW 3,35%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
620.000,00 KRW 61.000,00 KRW 10,91%
Charts|News|Analysen
Indizes
KOSPI
4.221,9 PKT 114,4 PKT 2,78%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
51.497,2 PKT -914,1 PKT -1,74%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Die Börsen in Südostasien haben ihre Verluste im Verlauf ausgebaut und am Dienstag mit zum Teil erheblichen Abgaben geschlossen. Marktteilnehmer berichten von Gewinnmitnahmen in Folge der jüngsten Rally wegen des KI-Hypes - vor allem in Südkorea. Derweil hat die Reserve Bank of Australia (RBA) ihren Leitzinssatz angesichts der schwelenden Inflationsrisiken beibehalten. Der Leitzins wurde, wie von den meisten Ökonomen erwartet, bei 3,60 Prozent bestätigt. Die Notenbank hatte die Zinsen angesichts einer sich abkühlenden Inflation seit Februar bereits dreimal gesenkt. Zuletzt hatte der Preisdruck allerdings wieder zugenommen. "Die jüngsten Inflationsdaten deuten darauf hin, dass ein gewisser Inflationsdruck in der Wirtschaft bestehen bleiben könnte", so die Zentralbank.

Wer­bung

Für den S&P/ASX-200 ging es um 0,9 Prozent nach unten. In Sydney verloren Rio Tinto 2,5 Prozent. Der Vorschlag, Rio Tinto zu einem Gegenangebot für Teck Resources zu drängen, werde sich "wahrscheinlich nicht verwirklichen", meinte Analyst Dominic O'Kane von JP Morgan. Über den Vorschlag des aktivistischen Investors Palliser Capital hatte Reuters berichtet.

Nach den jüngsten Allzeithoch und einer viertägigen Rally stürzte der Kospi in Südkorea um 2,4 Prozent ab. Zweifel am Fortbestand der KI-Rally und der entsprechenden Bewertungen hätten Gewinnmitnahmen ausgelöst, hieß es. SK Hynix und Die Samsung Electronics gaben beide jeweils über 5 Prozent nach - die Titel hatten die jüngste Rally im Index mitgetragen.

In Japan ging es für den Nikkei-225 um 1,7 Prozent auf 51.497 Punkten nach unten belastet von einem gestiegenen Wechselkurs des Yen zum US-Dollar am Morgen. Japans Finanzministerin hatte eine erneute Warnung vor Volatilität am Devisenmarkt ausgesprochen, nachdem der Yen seinen schwächsten Stand seit fast neun Monaten erreicht hatte. "Einseitige und schnelle Bewegungen" seien im Yen-Handel zu beobachten, sagte Satsuki Katayama und fügte hinzu, dass die Behörden die Situation weiterhin "mit hoher Dringlichkeit" beobachteten. Der Yen hatte sich im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit Mitte Februar abgeschwächt. Nach Katayamas Äußerungen erholte sich die japanische Währung. Einzelhandels- und Technologiewerte führten die Verluste an.

Wer­bung

In China hatte es jüngst schwache Daten vom Immobilienmarkt gegeben, diese dürften nach Einschätzung von Daiwa-Analyst William Wu im Laufe der Zeit politische Unterstützung nach sich ziehen. Die Oktober-Umsätze der 100 größten chinesischen Bauträger seien angesichts einer hohen Vergleichsbasis wie erwartet eingebrochen, meinte der Analyst. Die sich verschlechternden Daten würden schließlich politische Interventionen auslösen, die die Aktienkurse des Sektors stützen würden. Allerdings hätten die jüngste Deeskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China und die verhaltenen Erwähnungen des Immobiliensektors in Chinas 15. Fünfjahresplan die Hoffnungen auf baldige Maßnahmen wahrscheinlich gedämpft, fügte der Analyst hinzu. Auf dem Festland sank der Schanghai-Composite um 0,4 Prozent und der HSI in Hongkong im späten Handel 0,2 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.813,70 -0,9% +8,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 51.497,20 -1,7% +31,4% 07:00

Kospi (Seoul) 4.121,74 -2,4% +71,8% 07:30

Shanghai-Comp. 3.960,19 -0,4% +18,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.957,77 -0,8% +29,4% 09:00

Wer­bung

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:42 % YTD

EUR/USD 1,1529 0,1 1,1521 1,1541 +11,4%

EUR/JPY 176,82 -0,5 177,66 177,88 +9,1%

EUR/GBP 0,8782 0,1 0,8770 0,8779 +6,1%

GBP/USD 1,3127 -0,1 1,3137 1,3146 +5,0%

USD/JPY 153,37 -0,5 154,21 154,13 -2,1%

USD/KRW 1.436,73 0,5 1.429,97 1.428,25 -2,9%

USD/CNY 7,0876 -0,2 7,1005 7,0949 -1,5%

USD/CNH 7,1267 0,0 7,1265 7,1183 -2,9%

USD/HKD 7,7730 0,0 7,7723 7,7716 +0,0%

AUD/USD 0,6516 -0,3 0,6537 0,6554 +5,7%

NZD/USD 0,5687 -0,3 0,5706 0,5725 +2,2%

BTC/USD 104.580,15 -1,8 106.469,45 107.524,05 +15,9%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,67 61,05 -0,6% -0,38 -15,2%

Brent/ICE 64,59 64,84 -0,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.992,51 3.997,82 -0,1% -5,31 +52,5%

Silber 47,71 48,125 -0,9% -0,42 +68,7%

Platin 1.356,17 1.362,68 -0,5% -6,51 +55,9%

Kupfer 4,97 5,07 -2,1% -0,10 +20,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/thl/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 02:49 ET (07:49 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rio Tinto

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rio Tinto

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rio Tinto plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rio Tinto plc

DatumRatingAnalyst
03.11.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Rio Tinto NeutralUBS AG
27.10.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
15.10.2025Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Rio Tinto KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Rio Tinto NeutralUBS AG
15.10.2025Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
15.10.2025Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.2025Rio Tinto NeutralUBS AG
14.10.2025Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
27.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
20.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rio Tinto plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen