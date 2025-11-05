Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zeigt sich am Mittag freundlich

Kurs der Glencore

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Glencore. Zuletzt konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,52 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,52 GBP zu. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 3,53 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,47 GBP. Bisher wurden heute 4.025.413 Glencore-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 4,19 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 15,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Glencore-Aktie wird bei 3,75 GBP angegeben.

Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 59,83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Glencore wird am 25.02.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2025 0,158 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

