Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Dienstagmittag mit Einbußen

04.11.25 12:04 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Dienstagmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 3,48 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
3,96 EUR -0,10 EUR -2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 3,48 GBP. Die Glencore-Aktie sank bis auf 3,47 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,50 GBP. Zuletzt wechselten 6.266.922 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,19 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 20,21 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,05 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,099 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,75 GBP aus.

Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,153 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

