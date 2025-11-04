Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Dienstagmittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 3,48 GBP abwärts.

Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 3,48 GBP. Die Glencore-Aktie sank bis auf 3,47 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,50 GBP. Zuletzt wechselten 6.266.922 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,19 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 20,21 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,05 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,099 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,75 GBP aus.

Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,153 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

