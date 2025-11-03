Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Glencore gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Glencore-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 3,58 GBP abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Glencore-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 3,58 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Glencore-Aktie bei 3,57 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,61 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.082.679 Glencore-Aktien.

Bei 4,19 GBP markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 16,89 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 74,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,099 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,75 GBP je Glencore-Aktie an.

Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 59,83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,153 USD im Jahr 2025 aus.

