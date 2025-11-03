Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Glencore gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 3,61 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,8 Prozent auf 3,61 GBP. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,60 GBP ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,61 GBP. Bisher wurden via London 966.858 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,19 GBP erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,88 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP ab. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 76,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,099 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,75 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 59,83 Mrd. GBP, gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,153 USD in den Büchern stehen haben wird.

