Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gibt am Mittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 3,60 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 3,60 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,59 GBP nach. Bei 3,61 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 5.329.253 Glencore-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,19 GBP. Dieser Kurs wurde am 08.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 14,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,099 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,75 GBP je Glencore-Aktie an.

Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,153 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

