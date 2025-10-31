DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.651 +0,3%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,07 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag mit Einbußen

31.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 3,63 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
4,13 EUR -0,01 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 3,63 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Glencore-Aktie bei 3,61 GBP. Bei 3,62 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 7.558.527 Glencore-Aktien.

Bei 4,19 GBP markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 77,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,099 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,75 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 59,83 Mrd. GBP, gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 24.02.2027 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,153 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

