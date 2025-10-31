Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Glencore gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 3,64 GBP.

Die Glencore-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 3,64 GBP. Die Glencore-Aktie sank bis auf 3,62 GBP. Mit einem Wert von 3,62 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 794.837 Glencore-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,19 GBP) erklomm das Papier am 08.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,99 Prozent. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,05 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,71 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,099 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Glencore-Aktie bei 3,75 GBP.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,153 USD je Aktie.

