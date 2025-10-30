Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Donnerstagmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 3,68 GBP.

Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 3,68 GBP abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 3,65 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 3,68 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.763.246 Glencore-Aktien umgesetzt.

Bei 4,19 GBP erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,05 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 79,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,098 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Glencore-Aktie bei 3,75 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2027 erwartet.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,150 USD je Aktie.



