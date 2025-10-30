Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag im Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 3,64 GBP.

Die Glencore-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 3,64 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,61 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,68 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 15.606.527 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei 4,19 GBP markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 13,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 43,62 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,098 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,75 GBP.

Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2027 erwartet.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,150 USD je Aktie.

