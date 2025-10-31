Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore verzeichnet am Mittag Verluste

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 3,62 GBP ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Glencore-Aktie in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 3,62 GBP ab. In der Spitze büßte die Glencore-Aktie bis auf 3,62 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,62 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.390.123 Glencore-Aktien.

Am 08.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,19 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,63 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 76,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,099 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,75 GBP je Glencore-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,153 USD in den Büchern stehen haben wird.

