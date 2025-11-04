Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Glencore am Dienstagvormittag ins Minus

Blick auf Glencore-Kurs

Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 3,50 GBP.

Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 3,50 GBP abwärts. In der Spitze büßte die Glencore-Aktie bis auf 3,49 GBP ein. Mit einem Wert von 3,50 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 1.152.791 Glencore-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 4,19 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,79 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,05 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 41,36 Prozent sinken.

Nach 0,070 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,099 USD je Glencore-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,75 GBP je Glencore-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59,83 Mrd. GBP gelegen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,153 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

