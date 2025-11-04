Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,8 Prozent auf 3,50 GBP.

Um 15:53 Uhr fiel die Glencore-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 3,50 GBP ab. Die Glencore-Aktie sank bis auf 3,47 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,50 GBP. Zuletzt wechselten 10.758.843 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,19 GBP an. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 16,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,05 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 41,47 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,070 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,099 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,75 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,83 Mrd. GBP eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Glencore-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,153 USD fest.

