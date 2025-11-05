Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Glencore. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 3,49 GBP.

Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 3,49 GBP nach. Die Glencore-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,47 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,47 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.033.237 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2024 auf bis zu 4,19 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,05 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 70,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,070 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Glencore-Aktie wird bei 3,75 GBP angegeben.

Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Glencore dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,158 USD je Aktie belaufen.

