Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Glencore. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 3,64 GBP zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 2,2 Prozent auf 3,64 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 3,64 GBP. Bei 3,59 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.633.060 Glencore-Aktien.

Am 08.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,19 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 15,15 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,05 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 77,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,75 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 59,83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,158 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet

Glencore-Aktie dennoch fest: Etwas pessimistischer für Kupfer-Fördermenge 2025

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 10 Jahren eingefahren