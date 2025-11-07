DAX23.663 -0,3%Est505.596 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,28 +1,1%Gold4.007 +0,7%
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag mit roter Tendenz

07.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Glencore. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 3,57 GBP.

Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 3,57 GBP nach. Zwischenzeitlich weitete die Glencore-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,56 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,58 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 815.701 Glencore-Aktien.

Am 08.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,19 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,05 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 73,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,75 GBP je Glencore-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59,83 Mrd. GBP gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 24.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,158 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

