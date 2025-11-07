Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore verteuert sich am Freitagmittag

Kurs der Glencore

Die Aktie von Glencore zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 3,62 GBP zu.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 3,62 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Glencore-Aktie bei 3,64 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,58 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 4.526.094 Glencore-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,19 GBP) erklomm das Papier am 08.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 15,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,75 GBP für die Glencore-Aktie.

Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 59,83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,158 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.net

