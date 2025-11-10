Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Glencore-Kurs

Die Aktie von Glencore gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 2,3 Prozent auf 3,66 GBP.

Das Papier von Glencore legte um 09:06 Uhr zu und stieg im London-Handel um 2,3 Prozent auf 3,66 GBP. Die Glencore-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,67 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,67 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.128.876 Glencore-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,15 GBP erreichte der Titel am 09.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,05 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 78,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,070 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,100 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,75 GBP an.

Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,158 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

