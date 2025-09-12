Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Glencore am Montagmittag auf rotes Terrain

Kurs der Glencore

Die Aktie von Glencore gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Glencore-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 3,01 GBP ab.

Um 11:49 Uhr rutschte die Glencore-Aktie in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 3,01 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Glencore-Aktie bis auf 3,01 GBP. Mit einem Wert von 3,05 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 5.254.466 Glencore-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 4,39 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 45,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 46,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,070 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,102 USD je Glencore-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,70 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,83 Mrd. GBP eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 24.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,137 USD je Glencore-Aktie.

