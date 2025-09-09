Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Glencore. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 3,09 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 3,09 GBP. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 3,14 GBP zu. Mit einem Wert von 3,10 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 13.931.358 Glencore-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,39 GBP) erklomm das Papier am 08.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 41,98 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 33,67 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Glencore seine Aktionäre 2024 mit 0,070 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,102 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,70 GBP je Glencore-Aktie an.

Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,136 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 5 Jahren eingebracht