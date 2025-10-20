Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Glencore gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Glencore-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 3,46 GBP.

Um 11:48 Uhr sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 3,46 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Glencore-Aktie bei 3,49 GBP. Mit einem Wert von 3,47 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.863.618 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,19 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Bei einem Wert von 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 40,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,101 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,71 GBP für die Glencore-Aktie aus.

Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,149 USD je Aktie.

