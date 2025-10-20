Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf Glencore-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Glencore. Zuletzt wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,47 GBP nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,47 GBP nach oben. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 3,48 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 3,47 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 276.741 Glencore-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 4,19 GBP. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 17,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,05 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 40,96 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,101 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,71 GBP für die Glencore-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 24.02.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,149 USD je Aktie belaufen.

