Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Freitagmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Glencore. Zuletzt fiel die Glencore-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,43 GBP ab.

Um 11:49 Uhr fiel die Glencore-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,43 GBP ab. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,41 GBP ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,43 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 7.687.693 Glencore-Aktien.

Bei einem Wert von 4,19 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 18,15 Prozent niedriger. Bei 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 67,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,71 GBP an.

Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,149 USD in den Büchern stehen haben wird.

